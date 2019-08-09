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В Москве ограничат движение транспорта из-за Курбан-байрама

15:06
  • пятница
  • 09 августа 2019

Праздник пройдет в воскресенье

В воскресенье мусульмане начнут отмечать праздник Курбан-байрам. В Москве богослужения пройдут традиционно во всех мечетях, передает "ТВ Центр".

Помимо этого, для верующих организуют и дополнительные площадки - в парке "Сокольники" и на футбольном поле в Братеевском парке. А вот в Бутове в этом году мероприятие проводить не будут.

Внимательными надо быть автомобилистам. В районах проведения богослужений, вблизи станции метро "Проспект Мира", улицах Хачатуряна, Большой Татарской и Минской будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка. Также власти Москвы отмечают, что по договорённости с мусульманской общиной жертовоприношения в черте города полностью исключены. Для этого организованы места в Подмосковье.

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