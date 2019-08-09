Названы опасные для здоровья сорта сыра

Даже зрелые сыры можно употреблять только в ограниченных количествах

Любителей сыров с плесенью ждет разочарование – этот продукт диетологи признали самым опасным для здоровья. Такие сорта, как горгонзола, камамбер, бри, рокфор и дорблю содержат токсичные вещества. Кроме того, сыр с плесенью может привести к листериохзу- заражению опасной инфекцией.

Сыра с плесенью следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет. Особенно надо быть осторожным будущим мамам: бактерии могут проникнуть к плоду, а на ранних стадиях беременности это приводит к аномалиям в развитии, поясняет врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук Юлия Панова.

Опасны и плавленные сыры – их врач советует вообще исключить из рациона. Они зачастую содержат растительные и трансжиры, а также различные добавки.

Ограничения следует соблюдать и при употреблении в пищу других видов сыров. Их можно есть всем – но в умеренных количествах. Не надо особо увлекаться рассольными сырами – они острые, содержат большое количество соли. Это, к примеру, брынза и сулугуни. Отказаться полностью от сыров следует при аллергии на казеин. А вот зрелые сыры, к примеру пармезан, полезны - они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, приводит комментарий медика издание "Аргументы и факты".