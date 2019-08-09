ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы опасные для здоровья сорта сыра

13:34
  • пятница
  • 09 августа 2019

Даже зрелые сыры можно употреблять только в ограниченных количествах

Любителей сыров с плесенью ждет разочарование – этот продукт диетологи признали самым опасным для здоровья. Такие сорта, как горгонзола, камамбер, бри, рокфор и дорблю содержат токсичные вещества. Кроме того, сыр с плесенью может привести к листериохзу-  заражению опасной инфекцией.
В России не нашли качественных глазированных сырков

Сыра с плесенью следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет. Особенно надо быть осторожным будущим мамам: бактерии могут проникнуть к плоду, а на ранних стадиях беременности это приводит к аномалиям в развитии, поясняет врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук Юлия Панова.

Опасны и плавленные сыры – их врач советует вообще исключить из рациона. Они зачастую содержат растительные и трансжиры, а также различные добавки.

Ограничения следует соблюдать и при употреблении в пищу других видов сыров. Их можно есть всем – но в умеренных количествах. Не надо особо увлекаться рассольными сырами – они острые, содержат большое количество соли. Это, к примеру, брынза и сулугуни. Отказаться полностью от сыров следует при аллергии на казеин. А вот зрелые сыры, к примеру пармезан, полезны - они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, приводит комментарий медика издание "Аргументы и факты".

Читайте также:
Главное сегодня
Покупательница выбирает сырную продукцию
Покупательница выбирает сырную продукцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.