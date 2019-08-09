В Морозовской больнице мамам рассказали о пользе грудного вскармливания

Есть ребенок должен не по расписанию, а по желанию

Занятие с женщинами под названием "Школа для мам" провели в Морозовской больнице. Врачи и психологи рассказали как правильно кормить младенцев в соответствии с рекомендациями современной медицины. Сейчас считается, что попробовать материнское молоко ребёнок должен в первый час своей жизни. Неонатологическое отделение больницы работает по принципу "Мать и дитя". В клинике она находятся вместе.

Елисею всего две недели. Первые дни своей жизни мальчик провел в реанимации с диагнозом острая гипоксия. Сейчас он здоров и вместе с мамой готовится к выписке. Быстро пойти на поправку Елисею помогло мамино молоко.

Грудное вскармливание незаменимо в терапии недоношенных детей и малышей с различными патологиями, утверждают врачи. В неонатологическом отделении Морозовской больницы этому уделяют особое внимание. Строго соблюдая все рекомендации ВОЗ. Молодых мам учат правильно прикладывать младенца к груди, кормить по первому требованию, соблюдать специальную диету и главное - не нервничать, чтобы молоко не пропало. С женщинами работают психологи.

"Когда ребенок родился недоношенным, мама находится в стрессовой ситуации, ей необходима помощь и психологов, и врачей. Заменить грудное молоко невозможно никаким искусственным продуктом", - говорит руководитель неонатальной службы Морозовской детской ГКБ больницы Ирина Беляева.

Раньше кормить малышей врачи советовали по расписанию. Современная медицина демократична. Специалисты доказали: ребенок должен есть, когда захочет. Но когда именно это случится - даже самая чуткая мама не предугадает. Новорожденный богатырь Эмир проголодался прямо во время интервью.

Полезно, стерильно, всегда под рукой и экономично. О достоинствах грудного молока женщинам рассказывают на специальных лекциях. По словам врачей, ведущих статистику, десять лет назад лишь 20% мам кормили детей собственным молоком. Сейчас таких большинство. Для тех, кто по каким-то причинам не может делать этого сам, в Морозовской больнице готовятся открыть банк донорского молока.

Юлия Степина, Александр Терентье. "ТВ Центр", Москва.