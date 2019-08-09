В Москве в пятый раз прошел "День без турникетов"

Двери для всех желающих открыли более 30 компаний

В Москве проходит уже пятый по счёту "День без турникетов". Почти 30 предприятий и компаний открыли свои двери для всех желающих. Главное было заранее зарегистрироваться на экскурсию, передает "ТВ Центр".

Среди них, например, работа Мастерской кузнечного дела. Здесь можно было узнать не только интересные факты о ремесле, но увидеть, как изготавливают подкову, нож и гвоздь. А вот на спортивно-развлекательной арене "Поинт Ап" можно почувствовать себя ковбоем и попытаться укротить быка. И это не просто парк аттракционов - здесь их разрабатывают и конструируют.

Одновременно в другой части города проходили эксперименты на станции "Марс". Восторг вызвали опыты с сухим льдом. Также можно попробовать себя в роли робототехников, научиться оказывать экстренную медицинскую помощь, а ещё и узнать как на красной планете образуются облака или из чего состоят марсианские полярные шапки.