Фестивали, экскурсии, выставки: чем заняться в выходные

В Москве есть развлечения на любой вкус

Тем, кто хочет интересно провести предстоящие выходные, Москва предоставляет много возможностей. Сразу два гастрономических фестиваля - мясной и сырный, праздник уличной культуры на ВДНХ, экскурсии, выставки и дни открытых дверей.

ВДНХ продолжает отмечать 80-летний юбилей разрешит немного похулиганить. Изрисовать стены, разумеется, в специально отведённых местах и под чутким руководством профессионалов. Все выходные с утра и до вечера на центральной аллее фестиваль уличного искусства "Ритм моего города".

Ценители уличной графики могут не только увидеть работы именитых художников граффити своими глазами, но и самим попробовать себя в этом виде искусства. Здесь есть специальные полотна для вольного творчества, на которых также проводятся тематические мастер-классы.

Стрит-арт наверняка привлечёт молодёжь, так что исполнителей для вечерних концертов подбирали с учётом этого.

"Каждый день выступают реперы по вечерам. Огромный конкурс идёт еженедельно по выходным. Конкурсанты – это 60 сольных коллективов. Сольных реперов и реп-команд. Они, соответственно, соревнуются на право быть лучшим", - говорит куратор фестиваля "Ритм моего города" Михаил Огер.

В Парке Горького в эти выходные ждут гурманов на фестивале мяса. Для ценителей бифштекса средней прожарки - зона барбекю. Тех, кому нравится хрустеть поджаристой корочкой – угостят шашлыком. И для тех, и для других вечером на центральной сцене будут петь российские поп-звёзды - Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы" и МС DONI.

Кстати, вкусно накормить могут и в Подмосковье. В деревне Дубровское соберутся сыровары со всей области. 300 фермеров везут 100 тонн своей продукции, так что можно будет подробно изучить недавно созданную сырную карту Подмосковья, не уезжая из Истринского района.

Насладившись кулинарными и фермерскими изысками - прямиком в ГУМ. Оттуда стартует необычный спектакль-экскурсия с прогулкой по центру Москвы. Гости становятся участниками синема-променада - нового экспериментального жанра в театральном искусстве. Зрители гуляют по городу и смотрят на достопримечательности глазами коренной москвички, которая через воспоминания рассказывает много нового об историческом центре.

Ощущения, что ты в театре, но не сидишь в кресле. Будто смотришь кино, но сам находишься по ту сторону экрана. Видишь актрису, но при этом она не на сцене. В наушниках ее внутренний монолог. Ее личная история, которая плотно переплетается с историческими фактами тех мест, где мы сейчас находимся.

Получается некий симбиоз экскурсии и театральной постановки. Интересно будет любителям и того, и другого.

"Консервативную аудиторию, то есть более классически воспринимающую город, искусство. Их привлечет, наверное, экскурсия всё-таки, потому что мы показываем некоторые неизвестные места, куда так просто не попасть. Аудитории более продвинутой - это бинауральный звук, то есть звук кинематографичный", - рассказывает режиссер синема-променад Егор Матвеев..

Приятные ощущения от увиденного на прогулке дополнит общение с четвероногими питомцами. В эти выходные любители животных могут познакомиться с работой столичных приютов для животных. Там будут проводиться дни открытых дверей. Причём, можно не только узнать и увидеть, как заботятся о кошках и собаках, но даже обзавестись новым членом семьи.

"Сначала волонтёры проводят небольшую экскурсию по приюту. Потом у вас есть шанс познакомиться с конкретными кошками, с конкретными собаками, пообщаться с ними, погулять, вычесать, поиграть. Для животных это очень большая помощь", - рассказывает руководитель благотворительного фонда помощи животным Анна Лавриненко.

В общем в городе есть, чем заняться любителям всех видов отдыха — развлечения на любой вкус и для любой погоды.

Александр Козликин, Николай Мурашов, "ТВ Центр".