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Бывшая жена намерена отсудить у Потанина баснословные деньги

14:35
  • пятница
  • 09 августа 2019

Это самое крупное дело о разводе в Лондоне

Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталья подала иск о разделе имущества на шесть миллиардов рублей.

Это самое крупное дело о разводе, которое когда-либо рассматривал Высокий суд Лондона, пишет агентство URA.RU. Для защиты своих интересов Наталья Потанина наняла королевского адвоката, а Владимир Потанин – "стальную магнолию" Фиону Шаклтон, лучшего адвоката по бракоразводным делам.

Ранее Наталья пыталась судиться с бывшим мужем в России, но проиграла дело.

Наталья и Владимир прожили в браке 31 год, у пары родились трое детей. В 2014 году они развелась. Экс-супруга Потанина получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Подмосковье, однако с тех пор она пытается отсудить у бизнесмена раздела акций "Норильского никеля" и "Интеррос Интернешнл".

Президент "Норильского Никеля" Владимир Потанин занимает шестое место Forbes среди российских миллиардеров. Его состояние оценивается в 18,1 миллиарда долларов.

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