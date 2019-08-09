Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище

Похороны прошли в закрытом режиме

В Москве простились с популярным певцом, признанным классиком стиля шансон Вилли Токаревым.



Артист скончался 4 августа на 85-м году жизни от онкологического заболевания. За свою творческую карьеру Токарев записал около 50 альбомов. Первый вышел, когда он находился в эмиграции в США. Сцена не сразу покорилась певцу - поначалу он работал таксистом и почтальоном, затем начал выступать в ресторанах. На родину Вилли Токарев вернулся в девяностых и сразу стал собирать полные залы.

По решению родственников, похороны артиста прошли в присутствии только самых близких. В последний путь Токарева проводили на Калитниковском кладбище.