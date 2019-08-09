"Зашли за красную линию": Москва отреагировала на "присвоение" Японией Южных Курил

Токио предложили отказаться от подобных выпадов

Токио перешагнул все границы своим очередным выпадом в сторону Москвы. Так российские политики и общественные деятели комментируют "творчество" организаторов Олимпиады-2020, которые включили Южные Курилы в состав Японии. Карта, на которой Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи внезапно стали частью провинции Хоккайдо, опубликована на официальном сайте Игр.

"Это уже не частная инициатива, а нечто большее, заход за "красную линию". В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды", - написал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Российский МИД должен ответить на шаг Токио нотой протеста, считает коллега Пушкова, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает "Газета.ру".

"В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться", - заявил Климов.

Выступил с критикой действий японских властей и мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко. "Это очередной пример неправомерных действий со стороны Японии. Эти острова — российские, и только российские", — заявил Власенко. Он подчеркнул, что вмешательство политики в спорт некорректно.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает появление Южных Курил на карте Японии провокацией. В то же время, Журова подчеркивает, что это вопрос дипломатический, и спортсменам не стоит как-либо вмешиваться в разгорающийся скандал.

Япония давно оспаривает принадлежность Южных Курил. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который так и не был подписан с 1945 года. Москва, в свою очередь, подчеркивает: острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны – и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

XXXII летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Олимпийский комитет России уже получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в Играх-2020, напоминает "Спорт-Экспресс".