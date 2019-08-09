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Если сдастся Киев: Кличко предрек распад Украины

14:46
  • пятница
  • 09 августа 2019

Политик уверяет, что без него институт самоуправления в стране рухнет

Виталий Кличко уверен: если его сместят с поста мэра Киева, институт самоуправления на Украине рухнет. Кресло градоначальника бывший боксер сравнивает с электрическим стулом. Тем не менее, покидать его не собирается – так он обеспечит киевлянам возможность выбирать власть в городе.
"Политый грязью" Кличко заговорил об электрическом стуле

"Я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут киевлян лишить самоуправления", — написал Кличко на своей странице в Facebook. Мэр Киева отметил, что оценивать его работу должны жители столицы Украины, а не "ловкие бизнесмены", которые "влетели" во власть.

"Если сдастся Киев, начнется ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране", - убеждает политик сограждан поддержать его в исторической миссии.

Ранее стало известно, что в окружении Владимира Зеленского собираются добиться смещения Виталия Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации. К нему накопилось много претензий – в частности, утверждают, что градоначальник неправомерно расходовал бюджетные средства.

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