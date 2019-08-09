"Как повезло Алле": Галкин в мокром белье станцевал под Ротару

Ему позавидовала даже Эвелина Бледанс

Телеведущий и шоумен Максим Галкин весьма экстравагантным способом проводил лето.

Супруг Пугачевой станцевал в белой футболке и шортах под дождем под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло". На видео можно заметить, что телеведущий находится в хорошей физической форме, под намокшей футболкой отчетливо виден рельефный пресс.

"Молодец, Макс, скучно жить могут все! А зачем как все?", "Вы не знаете, Ирина Аллегрова ещё разгоняет тучи руками?", "У Максима фигура огонь!", - написали фанаты. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Галкин так впечатлил своим танцем подписчиков, что ему позавидовала даже сама Эвелина Бледанс. "Максим, ты идеальный – юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой".