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Шестилапый лабрадор очаровал британскую семью

15:18
  • пятница
  • 09 августа 2019

Хозяйка влюбилась в питомца с первого взгляда

Щенок лабрадора с шестью лапами стал любимцем Лорен Сэлмон и ее сына Люка. Сэлмон-младший нашел объявление в интернете. Заводчики предлагали забрать необычного питомца - в противном случае его собирались усыпить.
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Лорен признается, что влюбилась в щенка с первого взгляда – он очень радостно встретил гостей. Назвали нового члена семьи Ру, так как из-за дополнительных передних лап он похож на кенгуру. К сожалению, по той же причине щенок испытывает трудности с ходьбой.

"Когда она идет, то опирается на локти и задирает попу, как солдат, который ползет по-пластунски. Это грустно, но в то же время мило", — рассказала 33-летняя жительница британского графства Эссекс.

Питомец, несмотря на патологию, очень активный. Семейство обратилось к ветеринару. В ближайшее время медики решат, как помочь Ру, не причинив вреда его организму. Люк с нетерпением ожидает ответа: он болен псориазом, страдает от насмешек сверстников и испытывает недостаток в общении. Теперь у мальчика есть настоящий друг.

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