Шестилапый лабрадор очаровал британскую семью

Хозяйка влюбилась в питомца с первого взгляда

Щенок лабрадора с шестью лапами стал любимцем Лорен Сэлмон и ее сына Люка. Сэлмон-младший нашел объявление в интернете. Заводчики предлагали забрать необычного питомца - в противном случае его собирались усыпить.

Лорен признается, что влюбилась в щенка с первого взгляда – он очень радостно встретил гостей. Назвали нового члена семьи Ру, так как из-за дополнительных передних лап он похож на кенгуру. К сожалению, по той же причине щенок испытывает трудности с ходьбой.

"Когда она идет, то опирается на локти и задирает попу, как солдат, который ползет по-пластунски. Это грустно, но в то же время мило", — рассказала 33-летняя жительница британского графства Эссекс.

Питомец, несмотря на патологию, очень активный. Семейство обратилось к ветеринару. В ближайшее время медики решат, как помочь Ру, не причинив вреда его организму. Люк с нетерпением ожидает ответа: он болен псориазом, страдает от насмешек сверстников и испытывает недостаток в общении. Теперь у мальчика есть настоящий друг.