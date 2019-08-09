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Задержан мэр Туапсе. В чем его обвиняют?

15:52
  • пятница
  • 09 августа 2019

СКР подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Владимира Зверева

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете России.

Как отмечает "Газета.Ru", чиновник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. "Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге", - приводит издание сообщение СКР.

Следствие полагает, что Зверев по заниженной ставке предоставил предпринимателю земельный участок в аренду почти на 50 лет. Ущерб от действий главы города составил порядка 23 миллионов рублей.

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