Задержан мэр Туапсе. В чем его обвиняют?

СКР подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Владимира Зверева

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете России.

Как отмечает "Газета.Ru", чиновник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. "Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге", - приводит издание сообщение СКР.

Следствие полагает, что Зверев по заниженной ставке предоставил предпринимателю земельный участок в аренду почти на 50 лет. Ущерб от действий главы города составил порядка 23 миллионов рублей.