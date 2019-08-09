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ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предполагает проведение концерта

15:28
  • пятница
  • 09 августа 2019

Заявки на проведение концерта в ходе митинга не было

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции пояснили, что заявка на запланированный на эту субботу митинг на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение музыкального концерта.

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Как сообщил замглавы ведомства Василий Олейник, в законе "О собраниях и митингах" прописана недопустимость изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования.

"Что касается распоряжения мэра, то это "временное положение о порядке организации и проведения" концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В документе "прописаны иные сроки согласования мероприятия" — от 30 до 45 суток до даты его проведения", - сказал Олейник.

Напомним, власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа с 14 часов до 16:30.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Причиной стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы из-за нарушений при сборе подписей. Столичные власти предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались. По итогам двух акций протестов были возбуждены уголовные дела в отношении нарушителей порядка.

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