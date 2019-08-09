Беззубый принц Джордж очаровал народ

Мальчик уже совсем взрослый

Британцы умиляются, разглядывая фотографии с регаты The King’s Cup. Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда на одной волне, они умеют всегда быть на позитиве. А какие очаровательные у них дети!

Снимок шестилетнего принца Джорджа, демонстрирующего в улыбке отсутствие двух верхних зубов, пользователей Сети сразил наповал. Они отмечают, как вырос и повзрослел за это лето наследник британского престола. И потеря молочных зубов не мешает ему оставаться невероятно милым, комментируют снимок подписчики.

Принц вместе со своей сестрой, четырехлетней Шарлоттой, активно болел за родителей, которые участвовали в благотворительной гонке The King’s Cup. Кейт Миддлтон с треском проиграла регату – пришла к финишу последней. В качестве утешения герцогине Кембриджской вручили большую деревянную ложку, во время церемонии награждения Кейт закрывала лицо руками от стыда, пишет Daily Express.

Ее супруг принц Уильям пришел к финишу третьим – ему поддержка наследников, видимо, помогла. Отличилась на регате и принцесса Шарлотта. Она показала язык сначала зрителям, а затем и фотографам, которые очень обрадовались такому удачному кадру.