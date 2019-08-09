ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

16:16
  • пятница
  • 09 августа 2019

Из-за акций предприятия в центре города понесли огромные убытки

Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций. Об этом сообщили в "Мосгортрансе". Компания требует возмещения имущественного вреда.

"Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей", - говорится в заявлении компании.

При этом общий ущерб, который понесли различные компании и предприятия в ходе несанкционированных акций, составил более 100 миллионов рублей. Исковые заявления поданы к лицам, в отношении которых возбуждены уголовные дела по 2012 статье Уголовного кодекса.

Из-за несанкционированной акции только 27 июля в центре города были закрыты 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания, были демонтированы 63 летних кафе. Протестующие повредили конструкции на сумму 3,6 миллиона.

Главное сегодня
Протестная акция в Москве
Протестная акция в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.