Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Из-за акций предприятия в центре города понесли огромные убытки

Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций. Об этом сообщили в "Мосгортрансе". Компания требует возмещения имущественного вреда.

"Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей", - говорится в заявлении компании.

При этом общий ущерб, который понесли различные компании и предприятия в ходе несанкционированных акций, составил более 100 миллионов рублей. Исковые заявления поданы к лицам, в отношении которых возбуждены уголовные дела по 2012 статье Уголовного кодекса.

Из-за несанкционированной акции только 27 июля в центре города были закрыты 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания, были демонтированы 63 летних кафе. Протестующие повредили конструкции на сумму 3,6 миллиона.