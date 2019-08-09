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В МИД России оценили карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами

16:41
  • пятница
  • 09 августа 2019

Мария Захарова сделала заявление по поводу скандальной олимпийской карты

Включение Японией южной части Курильских островов в свой состав на картах отравляет отношения с Россией. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Речь идет о карте, которая опубликована на сайте Летней Олимпиады 2020 года в Японии. На ней острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо, пишут "Известия".

Захарова отметила, что подобные действия неправомочны. Она призвала задать вопрос  тем, кто проводит подобные акции, "или делает это по незнанию, или в связи с отсутствием понимания исторических реалий". "Такие действия явно не идут на пользу созданию этой атмосферы и отравляют ее", - добавила представитель МИД.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Токио должны отказаться от такого рода выпадов.

Япония уже многие годы оспаривает принадлежность Южных Курил. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Москвой, который так и не был подписан с 1945 года.

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