Гага получила многомиллионный иск за плагиат песни с Купером

Адвокат певицы пытается доказать обратное
Американский музыкант Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате его песни и планирует подать иск на несколько миллионов долларов.
По его словам, заглавная песня Shallow к фильму "Звезда родилась", которую Гага исполнила вместе с Брэдли Купером, является калькой с его композиции Almost (2012 год). Музыкант услышал в ней повтор музыкального рисунка (соль, ля и си-бемоль), который также звучит в Shallow.
Представители Гаги считают, что Ронсен просто пытается сделать имя на это скандале, поскольку этот же мотив можно услышать в песне Dust In The Wind (1978 год), пишет РИА Новости.
Shallow была написана Леди Гагой и британским музыкантом Марком Ронсоном. Песня получила две премии "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Оскар" в номинации "Лучшая песня в фильме".
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