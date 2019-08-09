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В Тулуне восстановили поврежденную паводком дамбу

18:07
  • пятница
  • 09 августа 2019

Сооружение укрепили

В Иркутской области в городе Тулун, пострадавшем от сильнейшего паводка, военные железнодорожники восстановили дамбу, передает "ТВ Центр". Протяженность сооружения - порядка трёх километров. Оно сильно пострадало во время второй волны наводнения. Военным удалось закончить все работы раньше намеченного срока на 5 дней. Ширину защитного вала увеличили до пяти метров, а высоту - до четырех. 

Всего за время работы в Тулуне группировка Минобороны очистила от завалов более ста гектаров территории. Также солдаты разобрали более 70 разрушенных паводком домов, не пригодных для жизни. Между тем ежедневно горожанам, находящимся в пунктах временного размещения  доставляют гуманитарную помощь. Военнослужащие выпекают хлеб в механизированных передвижных минизаводах и доставляют бутилированную воду.

А в Еврейской автономной области военные укрепляют дамбу на реке Амур, чтобы защитить посёлок Ленинское от "большой воды". На данный момент им удалось построить более 700 метров защитного сооружения. Для его возведения было использовано порядка 20 тысяч мешков с песком. Всего к работам привлечены 130 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

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