Украина подготовила почти тысячу полицейских для "возвращения" Донбасса

Около 800 стражей порядка прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в "возобновлении государственного суверенитета"

Киев намерен вернуть под свой контроль территории Донецкой и Луганской республик. В пятницу об этом сообщили в МВД Украины. Там отметили, что уже подготовлены и сотни полицейских, которые будут устанавливать" украинский порядок" на независимой сегодня от Киева части Донбасса. Подобные заявления прозвучали в унисон с высказываниями временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о готовности Вашингтона продать Киеву новую партию оружия.

К возвращению территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева готовы. Об этом доложили высокостоящему руководству полицейские Донецкой области - не Донецкой народной республики. Как сообщается в официальном пресс-релизе, 800 полицейских прошли специальную подготовку. Они изучили международный опыт проведения миротворческих миссий и теперь готовы "к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Вот что заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко:

"Донецкая область серьёзно и глубоко отрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство".

Донецк и Луганск по традиции ни о чем не спросили и в известность не поставили. При этом киевские власти опять ведут переговоры с США о поставках на Украину противотанковых комплексов Javelin. И вроде бы обо всем уже договорились, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Киев попросил продать ему оружие, и Вашингтон согласился. Цена сделки пока не разглашается. Но сам Тейлор не скрывает: цель официальных властей Украины (и за океаном их поддерживают) исключительно одна.

"Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях. Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах", - заявил Тейлор.

Странно, что в заявлениях американского дипломата нет ни слова про граждан Украины, которые как жили, так и продолжают жить на территории Донецкой и Луганской народных республик, и которые не поддерживают милитаристическую политику Киева - ни старой, в лице Порошенко, ни новой Зеленского. Но вот в чем благодарны Зеленскому, в частности, представители канонической украинской православной церкви, так в том, что из Турции, где он встречался с патриархом Константинопольским, президент вернулся ни с чем.

Они улыбались и жали друг другу руки, а соглашение между Константинополем и Киевом не подписали. Почему - никому не объяснили. На Украине предположили, что Варфоломей, которого очень уважал Порошенко, с уже Зеленским общего языка не нашел. Православные Украины сразу же выразили надежду - может быть, хоть здесь новый президент проявит твердость и не даст до конца развалиться единому религиозному сообществу.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдулаев, "ТВ Центр".