Истерзанная ингушская девочка удивила детского омбудсмена

Девочка предпочла куклам машинки

Семилетняя девочка Айша из Ингушетии, которая в начале июля была доставлена в Москву после сильных побоев, идет на поправку. Врачам пришлось ампутировать ей часть руки. Сейчас ребенок проходит послеоперационную реабилитацию, передает "ТВ Центр".

Пациентку НИИ неотложной детской хирургии и травматологии навестила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она подарила Айше куклу. Но к удивлению омбудсмена девочка не отреагировала на игрушку, зато с удовольствием поиграла с гостьей в машинки.

Айша была доставлена в республиканскую больницу Ингушетии, а затем в Москву в тяжелом состоянии. У нее выявили порезы, укусы, старые переломы ребер, травму позвоночника. Но сильнее всего врачей беспокоила перебитая, обескровленная рука, которую так и не удалось сохранить. В нанесении телесных повреждений следствие подозревает 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая приходится ребенку родной тетей со стороны отца. Женщина задержана, ее ждет суд.

"Грустно смотреть на забинтованную руку. Мы понимаем, что другого выхода не было. Безусловно, те взрослые, которые виновны в этом, должны понести ответственность. К сожалению, не все поступки взрослых поправимы до конца. Но сейчас я уверена, прикладываются все силы, чтобы все было хорошо. Мы сейчас ищем того, кто возьмет на себя заботу об этой малышке на все время. А пока до окончания следственных действий эти решения приняты быть не могут", - сообщила Кузнецова.