В России предупредили США об ответных мерах на размещение РСМД

Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы

Москва вновь призывает страны Запада присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Он проходит в подмосковном Солнечногорске, передает "ТВ Центр".

Захарова отметила, что присоединение американцев и европейцев к мораторию докажет, что забота о международной безопасности - не пустой звук для них. Пока же Москва намерена самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

В Москве также вновь отметили, что попытка США обвинить в нарушении договора Россию выглядит несостоятельно. Тем не менее, Москва вынуждена учитывать потенциальные риски развала ДРСМД в своём военном планировании, чтобы реагировать на возникающие угрозы.

"Выход американцев из этого соглашения стал очередным наглядным доказательством того, что Вашингтон следует курсом на слом всей системы международной безопасности и стратегической стабильности. Очевидно, что в основе такой политики лежат задачи обеспечения собственной, своей военной мощи и, главное, превосходства над любым противником", - отметила Захарова.