Смертельное ДТП под Новороссийском: водителя отправили под арест

Он пробудет под стражей два месяца

Приморский районный суд Новороссийска арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его подозревают в нарушении правил дорожного движения. Предположительно, его невнимательность и несоблюдение скоростного режима привели к серьёзной аварии, в которой погибли три человека - женщина и дети. Ещё 40 получили травмы различной степени тяжести.

На кадрах видно, как произошло само ДТП. Внедорожник стоял в крайней левой полосе и собирался поворачивать с включенным световым сигналом. Пропустив все встречные автомобили, водитель начал совершать манёвр. И тут в него на огромной скорости влетел туристический автобус. В результате столкновения и джип и автобус упали с обрыва. Причём водитель автобуса даже не пытался предотвратить аварию.

Сейчас следователи выясняют почему Роман Поляков не стал останавливать машину - подвела сама техника или же он просто уснул за рулём.

Видео: Момент смертельной аварии с автобусом под Новороссийском