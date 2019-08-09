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На арсенале под Ачинском вновь начались взрывы

18:10
  • пятница
  • 09 августа 2019

Пострадали пять человек

На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) возобновились взрывы снарядов.

По одной из версий, в арсенал попала молния. А по другой – спецпоезд наехал на артиллерийский снаряд, который впоследствии взорвался на железнодорожном полотне, пишет "Интерфакс".

Согласно предварительным данным, пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы, уточняет РИА Новости. Жителей села Каменки вновь эвакуируют. На место ЧП выехала инженерная группа Минобороны.

5 августа на военном складе под Ачинском произошел пожар и последующие за ним взрывы боеприпасов. В районе ввели режим ЧС, были эвакуированы 16 тысяч человек. На следующий день пожар потушили, а жители начали возвращаться в свои дома.   

По данным медиков, при первой серии взрывов пострадали 13 человек, один погиб.

Видео: названа причина пожара и взрывов под Ачинском

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