Лифт насмерть придавил человека в многоэтажке

Случаем занялись правоохранительные органы

Во время плановых ремонтных работ по замене лифтового оборудования в многоэтажке Екатеринбурга погиб рабочий.

Инцидент произошел в шахте в доме № 37 по улице Латвийской. У лифта оборвался трос, и кабина рухнула на находившегося внизу монтажника.

"Кабину пока поднять не удалось, человек под кабиной, он не отзывается", - сообщили агентству URA.RU в правоохранительных органах.

Прибывшая на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть рабочего. Свердловские следователи и региональная прокуратура начали проверки.