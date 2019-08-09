Изящную Канделаки распекли за неуместный образ на пляже

Телеведущая хотела побеседовать о книге, но что-то пошло не так

Телеведущая Тина Канделаки проводит последний летний месяц в Греции. Певица запасается силами перед рабочими буднями и читает эротическую литературу 1907 года.

"Потом, когда она уходила по плотине, шатаясь и путаясь в подоле юбки, Санин долго и грустно смотрел ей вслед, и ему было больно от провидения тех напрасных страданий, которые она должна была перенести и выше которых, как он думал, стать не могла", - привела журналистка цитату из книги.

Однако поклонников Канделаки заинтересовало не это. Их возмутил внешний вид, в котором ведущая появилась на пляже – вместе с черным бикини она зачем-то надела бежевые лодочки, пишет интернет-портал "Дни.ру". От гнева подписчиков не спасла даже идеальная фигура 43-летней женщины.

"Грибок ногтей?", "Лодочки с купальником??? Новый тренд", "Туфли не в кассу", "Шлепок не хватает. В туфлях "наши люди" по пляжу не ходят", "Такая безвкусица, туфли с купальником, жесть", - набросились интернет-пользователи. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.)