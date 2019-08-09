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Видео второй волны взрывов на арсенале под Ачинском

19:40
  • пятница
  • 09 августа 2019

ЧП произошло из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами

В Ачинском районе под Красноярском возвращен режим чрезвычайной ситуации из-за возобновления взрывов на арсенале.

Число пострадавших увеличилось до девяти человека, ранее сообщалось о пяти. Четверо раненых госпитализированы: один в тяжелом состоянии, трое – в среднем, пишет "Интерфакс".

Село Каменка, которое расположено ближе всего к арсеналу, эвакуируют. Кроме того, закрыто воздушное пространство над Ачинском, не курсируют поезда по участку Ачинск 2 – Назарово. На данный момент разминирование приостановлено, оно возобновится завтра в 10 утра.

Днем в пятницу стало известно о возобновлении взрывов на арсенале под Ачинском. По данным Минобороны, ЧП произошло в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой.

5 августа на военном складе под Ачинском произошел пожар и последующие за ним взрывы боеприпасов. В районе ввели режим ЧС, были эвакуированы 16 тысяч человек. На следующий день пожар потушили, а жители начали возвращаться в свои дома. По данным медиков, во время первой серии взрывов пострадали 13 человек, один погиб.

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