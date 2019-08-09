Стало известно, что ощущает человек перед смертью

Умирающий проходит несколько этапов
Психолог Элизабет Кюблер-Росс рассказала о моментах, которые человек переживает перед тем, как расстаться с жизнью. По ее словам, самая первая стадия – это отрицание, неприятие.
После этого, отмечает Кюблер-Росс, наступает стадия негодования – человек злится на окружающих, обвиняя всех медиков и близких – таким образом умирающий пытается найти виноватого.
"После этого наступает принятие, люди пытаются относиться к приближающейся смерти, как к новому этапу", - пишет сайт "Московского комсомольца" (MK.Ru). По данным врачей, перед смертью у человека исчезает чувство голода, он не может видеть и разговаривать. При этом осязание продолжает работать.
Ранее специалистам удалось приблизиться к разгадке так называемых околосмертных ощущений.