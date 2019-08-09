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Стало известно, что ощущает человек перед смертью

20:17
  • пятница
  • 09 августа 2019

Умирающий проходит несколько этапов

Психолог Элизабет Кюблер-Росс рассказала о моментах, которые человек переживает перед тем, как расстаться с жизнью. По ее словам, самая первая стадия – это отрицание, неприятие.
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После этого, отмечает Кюблер-Росс, наступает стадия негодования – человек злится на окружающих, обвиняя всех медиков и близких – таким образом умирающий пытается найти виноватого.

"После этого наступает принятие, люди пытаются относиться к приближающейся смерти, как к новому этапу", - пишет сайт "Московского комсомольца" (MK.Ru). По данным врачей, перед смертью у человека исчезает чувство голода, он не может видеть и разговаривать. При этом осязание продолжает работать.

Ранее специалистам удалось приблизиться к разгадке так называемых околосмертных ощущений.

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