Стало известно, что ощущает человек перед смертью

Умирающий проходит несколько этапов

Психолог Элизабет Кюблер-Росс рассказала о моментах, которые человек переживает перед тем, как расстаться с жизнью. По ее словам, самая первая стадия – это отрицание, неприятие.

После этого, отмечает Кюблер-Росс, наступает стадия негодования – человек злится на окружающих, обвиняя всех медиков и близких – таким образом умирающий пытается найти виноватого.

"После этого наступает принятие, люди пытаются относиться к приближающейся смерти, как к новому этапу", - пишет сайт "Московского комсомольца" (MK.Ru). По данным врачей, перед смертью у человека исчезает чувство голода, он не может видеть и разговаривать. При этом осязание продолжает работать.

Ранее специалистам удалось приблизиться к разгадке так называемых околосмертных ощущений.