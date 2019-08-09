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Появились фото смертельного ДТП с упавшими на внедорожник бревнами

20:25
  • пятница
  • 09 августа 2019

Водитель лесовоза всеми силами пытался избежать трагедии

Под Костромой произошло жуткая авария с участием автомобиля "Нива" и лесовозом, перевозящим бревна.

Трагедия случилась на 135 километре федеральной трассы Урень-Шарья-Никольск-Котлас. Автомобиль и грузовик ехали по встречным направлениям. В один момент у лесовоза наклонился прицеп, водитель попытался выровнять его, но в результате разбалансированный большегруз начал вилять по дороге. Водитель "Нивы" не сориентировался в ситуации и столкнулся с прицепом. Часть бревен упала на легковой автомобиль.

Два пенсионера, ехавшие на передних сидениях, погибли на месте. 19-летний юноша, который был на заднем сидении, получил тяжелые травмы, сообщили в местной полиции. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

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ДТП с участием лесовоза
ДТП с участием лесовоза
ДТП с участием лесовоза
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