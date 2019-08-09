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Умер перенесший пересадку сердца тренер сборной России

20:43
  • пятница
  • 09 августа 2019

Ему было всего 37 лет

Тренер национальной сборной России по бейсболу Артемий Артамонов умер на 38-ом году жизни.

Причина смерти – остановка сердца. Год назад бейсболист перенес операцию по пересадке этого органа, пишет интернет-портал "Дни.ру".

После реабилитации Артамонов продолжил заниматься спортом. До апреля он возглавлял сборную России по бейсболу, которая сейчас готовится к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года. Однако затем из-за проблем со здоровьем Артамонов перешел на должность помощника тренера национальной команды, отмечает Sport24.

"Сегодня утром в 7:45 остановилось сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит о потере замечательного человека", - заявили в федерации бейсбола России. Церемония похорон Артамонова пройдет 11 августа на Хованском кладбище.

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