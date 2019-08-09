Собянин вручил награды выдающимся московским строителям

Мэр передал работникам отрасли благодарности от москвичей

Сергей Собянин присвоил звания почетного строителя Москвы шести сотрудникам градостроительного комплекса за выдающиеся заслуги в профессии. Об этом мэр объявил на церемонии, прирученной ко Дню строителя. Сергей Собянин передал работникам отрасли благодарности от москвичей за новые школы, детские сады, станции метро и дороги, за набережные, парки и скверы. Мэр отметил, что именно строители преображают наш город и делают его красивее, удобнее и комфортнее.

Само по себе место, где собрались московские строители, лучше любых слов доказывает: они могут даже то, что кажется невозможным. Словно парящая над землей легкая и воздушная гимнастическая лента - на самом деле многотонная крыша Дворца гимнастики в Лужниках. Настоящее чудо инженерной мысли, аналогов которому в мире просто нет. И это, наверное, главная характеристика, почти всех столичных мега-строек. Что ни проект - амбициозный вызов, с которым московские строители раз за разом справляются.

"Вы можете гордиться – ваши успехи самые значительные среди городов мира. Вы лучшие метростроители мира. Вы лучшие дорожники мира. Программа реновации, которую вы реализуете, самая крутая в мире, но вы справитесь с ней. Спасибо вам от москвичей", - отметил Собянин.

На земле и под землей. Результаты работы столичных строителей каждый день оценивают миллионы жителей мегаполиса. А ведь протяженность московской подземки вырастет в два раза. 90% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро. Самый масштабный метро-проект в мире - Большая кольцевая линия. И не только потому, что протяженность почти 70 километров. Работать строителям приходится в сложных условиях города, с многомиллионным пассажиропотоком.

Нелегко и тем, кто строит дороги. Однако цифры и здесь впечатляют. За минувшие семь лет построено 800 километров новых магистралей. Это пятая часть всей улично-дорожной сети. Московские стройки - это передовые технологии и, конечно, бесценный опыт. Лучшим строителям вручили государственные награды.

Новый облик города связан и с программой реновации. Такого тоже нигде и никогда не было. На смену старым неказистым пятиэтажкам приходят современные дома. 43 уже построено. 13 тысяч жителей города сейчас заняты переездом. Хлопоты приятные. Предстоят по меньшей мере миллиону москвичей. А ведь рядом появляются новые школы, поликлиники, спортивные комплексы - все то, что называется социальными объектами, делает жизнь москвичей удобной и комфортной. При этом город развивается гармонично. Например, самая большая больница не только в России - в Европе - строится в Коммунарке. Строительство не зря называют локомотивом развития города. В отрасли трудится каждый десятый москвич. Любой пусть даже самый большой проект – это, прежде всего, люди, отмечает мэр.

"Спасибо замечательным архитекторам, проектировщикам, прорабам, мастерам, простым строителям, которые каждый день на своем посту профессионально и ответственно строят, и создают будущее нашего города. Спасибо!" – сказал мэр.

Визитной карточкой Москвы уже стали отреставрированные улицы, парки, скверы. Городские набережные - новые места притяжения. Широкие, красивые, с живописными панорамами. Некогда "депрессивным территориям", как называют заброшенные промзоны, урбанисты даются вторую жизнь. Достаточно прогуляться по территории бывшего завода ЗИЛ или на Ходынском поле. В Нагатинской пойме вовсю идет возведение "Острова мечты" - крупнейшего в мире крытого парка детских развлечений. Перенимать опыт в столицу ежегодно приезжают лучшие специалисты-градостроители. Московский урбанистический форум этого года стал самым представительным - 44 делегации. Москва в тройке мировых лидеров по приросту дорог, а по темпам строительства опережает даже Нью-Йорк. Дальше, несомненно, больше. Ведь московским строителям, кажется, по силам любая задача.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".