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МИД вызвал американского дипломата из-за вмешательства США в дела России

22:32
  • пятница
  • 09 августа 2019

Советника американского посольства вызвали в МИД России

В пятницу МИД России сделал представление советнику-посланнику посольства США Тиму Ричардсону за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа, передает "ТВ Центр".

Как сообщалось ранее, на странице посольства был опубликован маршрут предстоящего шествия с расписанием остановок. Российские дипломаты считают, что это было попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Ранее МИД раскритиковал освещение несогласованных акций немецким изданием Deutsche Welle. По этому поводу в министерство была вызвана временная поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески. В российском парламенте  прозвучали предложения приостановить работу в нашей стране иностранных СМИ, размещающих подобные публикации. Лидеры всех думских фракций осудили иностранное вмешательство и предложили провести парламентское расследование. 

Тем временем Следственный комитет продолжает изучать обстоятельства дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Речь идет об операциях с капиталами, приобретенными заведомо преступным путем. В рамках следствия были проведены обыски, допрошены сотрудники фонда. Наложен арест на банковские счета ФБК и еще более ста физических и юрлиц. Дело о незаконном финансировании передано для расследования в центральный аппарат СКР вместе с делом о массовых беспорядках в Москве.

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