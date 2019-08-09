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"Вот это грива!": рыжего "Иванушку" спутали с Пугачевой

21:51
  • пятница
  • 09 августа 2019

Певец удивил подписчиков архивным снимком

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов поделился с подписчиками архивной фотографией.

Этому снимку 18 лет, он был сделал в 2001 году, когда у рыжего "Иванушки" были длинные волосы и бунтарский стиль в одежде. "Мощный причесон!",- прокомментировал снимок Григорьев-Апполонов.

Некоторые перепутали артиста с Аллой Борисовной Пугачевой. "Рыж, я подумала, что это Борисовна", "Алла Борисовна, вы? Я не узнаю вас в этом гриме", "Алла Пугачева в молодости", - написали под фотографией фанаты. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

А другие начали ностальгировать по двухтысячным: "Самый лучший причесон)) и золотое время)", "Мое детство!", "Вот это грива, лев есть лев".

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