"Вот это грива!": рыжего "Иванушку" спутали с Пугачевой

Певец удивил подписчиков архивным снимком

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов поделился с подписчиками архивной фотографией.

Этому снимку 18 лет, он был сделал в 2001 году, когда у рыжего "Иванушки" были длинные волосы и бунтарский стиль в одежде. "Мощный причесон!",- прокомментировал снимок Григорьев-Апполонов.

Некоторые перепутали артиста с Аллой Борисовной Пугачевой. "Рыж, я подумала, что это Борисовна", "Алла Борисовна, вы? Я не узнаю вас в этом гриме", "Алла Пугачева в молодости", - написали под фотографией фанаты. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

А другие начали ностальгировать по двухтысячным: "Самый лучший причесон)) и золотое время)", "Мое детство!", "Вот это грива, лев есть лев".