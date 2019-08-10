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Голова в порядке, ходит тяжело: сделано заявление о состоянии Горбачёва

10:03
  • суббота
  • 10 августа 2019

Экс-президент СССР полгода лежит в больнице

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв вот уже полгода находится в больнице, состояние его здоровья очень плохое. Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире программы "Гордон" украинского телевидения.

"С головой всё в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года - очень плохо: он уже месяцев шесть живёт в больнице", - сообщил журналист, поддерживающий связи с Горбачёвым.

По словам Венедиктова, бывший советский лидер время от времени предлагает ему встретиться в ресторане, от чего он не может отказаться. Друзья пьют пиво, которое врачи не запрещают употреблять Горбачёву. "Раньше пили водочку", - с ностальгией вспоминает главред "Эхо Москвы".

У Горбачёва в больнице есть смартфон и планшет, он в курсе последних новостей, рассказал Венедиктов.

Михаил Горбачёв был первым и последним президентом СССР. Он занимал этот пост с марта 1990 года по декабрь 1991-го. В конце его правления Советский Союз распался, в чём некоторые политики и историки до сих пор обвиняют Горбачёва.  

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