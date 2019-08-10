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Растёт число пострадавших от взрывов под Ачинском

10:45
  • суббота
  • 10 августа 2019

Раненых доставили в больницу

За медицинской помощью после новых взрывов на арсенале под Ачинском обратились 12 человек. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Вторая волна взрывов на военном складе в Красноярском крае началась 8 августа после того, как возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, в стеллаж с боеприпасами попала молния, сообщает РИА Новости.

В первый раз взрывы и пожар произошли 5 августа, в результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населённых пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. После второй волны взрывов пришлось проводить повторную эвакуацию.

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