"Росатом" сообщил о гибели своих сотрудников на полигоне в Архангельской области

Взрыв произошёл во время испытаний нового двигателя

Госкорпорация "Росатом" сообщила о гибели пяти своих сотрудников при испытаниях жидкостной двигательной установки. Взрыв на морском ракетном полигоне под Архангельском произошёл 8 августа. Военные в тот день сообщили о гибели двух человек и о шести пострадавших.

В "Росатоме" рассказали о том, как произошла авария. Взрыв раздался во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостном реактивном двигателе. В сообщении корпорации отмечается, что семьям погибших будет оказана помощь и поддержка.