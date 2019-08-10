ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Росатом" сообщил о гибели своих сотрудников на полигоне в Архангельской области

10:22
  • суббота
  • 10 августа 2019

Взрыв произошёл во время испытаний нового двигателя

Госкорпорация "Росатом" сообщила о гибели пяти своих сотрудников при испытаниях жидкостной двигательной установки. Взрыв на морском ракетном полигоне под Архангельском произошёл 8 августа. Военные в тот день сообщили о гибели двух человек и о шести пострадавших.

В "Росатоме" рассказали о том, как произошла авария. Взрыв раздался во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостном реактивном двигателе. В сообщении корпорации отмечается, что семьям погибших будет оказана помощь и поддержка.

Главное сегодня
Взрыв
Взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.