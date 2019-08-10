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В Красноярский край стягивают военную технику для тушения пожара на военном складе

11:05
  • суббота
  • 10 августа 2019

БМП и беспилотники доставил самолёт "Руслан"

К ликвидации последствий возгорания на военном складе под Ачинском привлекли тяжёлую технику. Пожарные машины, БМП и беспилотные аппараты перебросили из Свердловской области самолётом Ан-142 "Руслан".

С огнём борются экипажи военно-транспортной авиации, Ил-76 оборудованы ёмкостями, которые могут вместить до 42 тонн воды. Как сообщили в правительстве Красноярского края, число пострадавших в результате взрывов увеличилось до 12-ти.

Новый пожар возник накануне после попадания молнии. В это время специалисты занимались разминированием. В регионе действует режим ЧС, сообщает "ТВ Центр". Первое возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли на территории военного склада в понедельник, 5 августа. Погиб один человек, ещё 13-ть пострадали.

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