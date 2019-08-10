КНДР провела новые пуски ракет на фоне манёвров США и Южной Кореи

Пхеньян провоцирует Вашингтон и Сеул

Северная Корея провела новые ракетные испытания. Как сообщило агентство "Рёнхап", речь идёт о средствах доставки малого радиуса действия. Две ракеты были выпущены из восточного района страны. Они пролетели 400 километров, после чего упали в акваторию Японского моря.

За последние две недели это уже пятые ракетные испытания Пхеньяна. 6 августа ими лично руководил Ким Чен Ын. Он заявил, что запуски являются предупреждением в связи с совместными военными учениями Южной Кореи и США. Манёвры продлятся до 20 августа.

Накануне, 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что получил от Ким Чен Ына некое, как он выразился, положительное письмо и надеется на скорейшую встречу с северокорейским лидером.