Украинские военные открыли огонь в Донбассе: есть жертвы

ВСУ снова нарушают перемирие

Два человека погибли в результате обстрелов киевских силовиков на юге ДНР. Как сообщили власти республики, вечером 9 августа военные открыли огонь по селу Коминтерново, стреляли из крупнокалиберных миномётов.

Ситуация в Донбассе стала камнем преткновения для политических сил в Верховной Раде нового созыва. Новый парламент соберётся на первое заседание 29 августа. Численный перевес у "Слуги народа", партия заняла 254 места. Больше чем достаточно для того, чтобы проводить нужные Зеленскому законопроекты. Представители самой крупной фракции уже предупредили коллег, какие нововведения их ждут.

"Мы сделаем всё, чтобы больше в парламенте не было депутатского спама, мы максимально ускорим идентификацию депутатов и ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы. Это будет безусловное основание для прекращения его депутатских полномочий", - сказал глава президентской партии Дмитрий Разумков.

Как и предрекали политологи, он займёт кресло спикера. А всего представители "Слуги народа" возглавят 22 комитета из 27, в том числе, и ключевые, контроль над которыми жизненно необходим Владимиру Зеленскому. Это комитеты по бюджетным отношениям, экономическому развитию, аграрной и антикоррупционной политике. Более того, впервые в истории президентская политическая сила оставила за собой и комитет по свободе слова. Обычно его возглавляют представители оппозиционных блоков, но команда Зеленского решила эту традицию нарушить, сообщает "ТВ Центр".

Партиям Порошенко и Вакарчука предложили обсудить кандидатуру вице-спикера, но те отказались. "Европейская солидарность" и "Голос", оставшись в меньшинстве, в новой Раде скорее всего будут действовать скоординировано и это понятно: ведь у Медведчука и Порошенко давняя политическая неприязнь. Главное, в чем не сходятся две эти силы - подход к урегулированию конфликта в Донбассе.

Но вряд ли партия Медведчука найдёт общий язык со "Слугой народа" в этом и других вопросах. Например, "Оппозиционная платформа" категорически против распродажи украинских земель, а Зеленский уже в следующем году намерен подписать этот закон. Пока же заявления представителей президента о том, что решение экономических проблем - задача первоочередная - делами никак не подтвердились. Вот и шахтёры, которые уже несколько месяцев не получают зарплату, чтобы привлечь к себе внимание власти, вынуждены устраивать пикеты и блокировать трассы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".