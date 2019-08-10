Как в Москве будут отмечать Курбан-байрам

Богослужения пройдут во всех городских мечетях

Мусульмане готовятся отметить один из главных праздников в Исламе - Курбан-байрам. Он символизирует окончание ежегодного паломничества в Мекку.

По традиции, празднования продлятся три дня, с 11 по 13 августа. В Москве богослужения пройдут во всех мечетях. Для верующих организуют и дополнительные площадки - в "Сокольниках" и на футбольном поле в Братеевском парке.

На улицах Хачатуряна, Большой Татарской и Минской, а также вблизи Проспекта Мира будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка, а станция метро на кольцевой линии закроется для входа. Эскалаторы на "Проспекте Мира" будут работать только на подъём пассажиров, сообщает "ТВ Центр".

В Московской области богослужения также пройдут в мечетях и на специально подготовленных площадках. Всего для этого определено 47 мест, на восемь больше, чем в прошлом году. На фермах в Подмосковье организованы 13 специализированных площадок для жертвоприношений. По договорённости с мусульманской общиной проведение этого обряда в черте Москвы полностью исключено.