Куда пойти в выходные в Москве

Парки подготовили интересные программы

Москва приглашает на праздник. В эти выходные, 10 и 11 августа москвичей и гостей столицы ждёт яркая и насыщенная программа в парках и на других площадках. На ВДНХ, к примеру, впервые пройдёт развод конных и пеших караулов Президентского полка. Выставка продолжает отмечать 80-летний юбилей, так что кроме этой торжественной церемонии есть что посмотреть.

В Лужниках, несмотря на дождливую погоду, уже собрались любители спорта. Там проходит праздник, посвящённый Дню физкультурника, сообщает "ТВ Центр". В Парке Горького на фестивале мяса ждут не только гурманов, но и любителей современной музыки. Барбекю, шашлык и выступления звёзд эстрады: Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы" и многие другие.