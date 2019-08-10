В Сирии восстановлен ещё один разрушенный во время войны завод

Предприятие начало выпуск шлангов для полива

В сирийском Алеппо возобновил работу промышленный завод. Его продукция пользуется огромным спросом у местного населения. Разрушенное во время войны здание удалось полностью восстановить, сотни людей получили новые рабочие места.

Небольшое предприятие в подвале одного из домов в Алеппо даст фору даже крупному заводу. На отгрузку очередной партии пластиковых шлангов для полива выстраивается очередь.

15 рабочих производят за смену около пяти тонн готовой продукции. Когда начинали восстанавливать цеха около года назад, численность персонала была в два раза меньше, а украденное и сломанное боевиками оборудование пришлось собирать вручную, буквально по винтикам, сообщат "ТВ Центр".

По словам директора завода, несмотря на все трудности, дела идут всё лучше и лучше. Основная рабочая сила на предприятии - беженцы, которые вернулись домой после войны. Зарплата выплачивается вовремя, идёт набор нового персонала. В приоритете те, кто особенно нуждается в поддержке.

Западные санкции против Сирии сказываются и тут. Главная проблема -нехватка сырья для работы, купить новое оборудование трудно. В ход идут смекалка и деловые связи. В Иране уже заказали два новых станка, а значит производство расширится, появятся новые вакансии, что станет серьёзным подспорьем для многих семей в этом районе Алеппо.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".