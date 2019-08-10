Тестирование стандарта связи 5G началось в Москве

Новый стандарт связи позволит увеличить скорость передачи данных

Операторы сотовой связи приступили в Москве к тестированию нового стандарта 5G. Предполагается, что сеть нового поколения станет доступна до конца 2019 года в некоторых районах города: в Парке Горького, на ВДНХ и на Тверской улице, а также в инновационном центре "Сколково".

В процессе тестирования операторы отработают сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные сервисы.

С операторами большой четвёрки уже подписаны соглашения о развитии 5G. Этот стандарт позволит передавать данные с более высокой скоростью и поспособствует развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других прорывных технологий, отметил глава департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Впервые о стандарте 5G заговорили в 2014 году. В 2018 году новый стандарт заработал в США, в апреле этого года сети 5G появились в некоторых европейских странах. 5 июня 2019 года МТС и Huawei подписали соглашение о развитии сети в России, торжественная церемония подписания прошла в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина.