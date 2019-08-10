ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тестирование стандарта связи 5G началось в Москве

12:45
  • суббота
  • 10 августа 2019

Новый стандарт связи позволит увеличить скорость передачи данных

Операторы сотовой связи приступили в Москве к тестированию нового стандарта 5G. Предполагается, что сеть нового поколения станет доступна до конца 2019 года в некоторых районах города: в Парке Горького, на ВДНХ и на Тверской улице, а также в инновационном центре "Сколково".

В процессе тестирования операторы отработают сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные сервисы.

С операторами большой четвёрки уже подписаны соглашения о развитии 5G. Этот стандарт позволит передавать данные с более высокой скоростью и поспособствует развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других прорывных технологий, отметил глава департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Впервые о стандарте 5G заговорили в 2014 году. В 2018 году новый стандарт заработал в США, в апреле этого года сети 5G появились в некоторых европейских странах. 5 июня 2019 года МТС и Huawei подписали соглашение о развитии сети в России, торжественная церемония подписания прошла в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Главное сегодня
Монтаж радиооборудования на вышке сотовой связи
Монтаж радиооборудования на вышке сотовой связи
Москвичи
Москвичи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.