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В ночной перестрелке в Тюмени ранен боец Росгвардии

13:16
  • суббота
  • 10 августа 2019

Нападавшего нейтрализовали выстрелом в ногу

В Тюмени мужчина 1970 года рождения напал с огнестрельным оружием на сотрудников Росгвардии, один боец ранен. Инцидент произошёл минувшей ночью, когда экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил в жилом секторе подозрительного гражданина. При приближении сотрудников, мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия.

Бойцы Росгвардии были вынуждены применить табельное оружие, рассказал РИА Новости официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин. Задержанный мужчина с ранением ног доставлен в больницу. Мотивы поведения злоумышленника выясняются.

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Сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии
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