"Элементарная травля": конфликт Фадеева и Наргиз вышел на новый уровень

Певица написала гневный пост в Instagram

Певица Наргиз теряет дар речи от зияющей подлости и бесчестия после разрыва деловых отношений с Максимом Фадеевым и его продюсерским центром MALFA. Об этом она написала у себя в Instagram.

"Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая", - отметила исполнительница. Она напомнила, что её имя в переводе означает "идущая сквозь огонь".

На днях стало известно, что MALFA расторг контракт с Наргиз. При этом ей запрещается исполнять музыкальные произведения Фадеева, а центр отказывается от обязательств по туру, запланированному на август. В частности, отменены концерты певицы в Воронеже.

В продюсерском центре Максима Фадеева утверждают, что причиной разрыва контракта стали некие странности в поведении Наргиз и намекают на проблемы с алкоголем. По словам промоутера Сергея Лаврова, певица пропадала и с ней невозможно было связаться.

Представители MALFA также заявили, что певица сама отказалась от выступлений в Юрмале, Чайковском и Краснодаре. Также в центре обратили внимание на то, что его руководство не отказывается от общения с Наргиз, однако теперь оно будет проходить исключительно в присутствии юристов.