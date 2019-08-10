Сбежавший на Украину актёр Пашинин просится назад в Россию

О проблемах артиста рассказал его коллега по цеху

Коллега по цеху рассказал о жизни сбежавшего из России актёра Анатолия Пашинина. До своего отъезда на Украину и участия в боевых действиях в Донбассе в составе нацбатальона Пашинин весьма успешно снимался в кино и сериалах, работал в театре и появлялся на телевидении.

После того, как Пашинин повоевал против ополченцев ДНР и ЛНР, он остался без денег и работал разнорабочим, утверждает актёр Сергей Марочкин. По его словам, Пашинина не так давно утвердили на роль в фильме, но он покинул проект из-за своего длинного языка.

"Он в интервью украинскому журналисту заявил, что на Украине нет кино и он рад бы был вернуться сниматься в Россию. После таких слов его уволили", - рассказал Марочкин изданию "Новости дня".

В последнем интервью он выглядит очень жалко и говорит, что никому не нужен. Так зачем было начинать всё это?

Между тем менеджер Анатолия Пашинина опровергла слухи о том, что артисту, не предлагают работу на Украине, сообщает телеканал "Звезда". По утверждению Юлии Павловой, ему есть чем заниматься в Незалежной.