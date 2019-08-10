Шансов не было: Вилли Токарев умер от рака

Врачи поставили диагноз месяц назад

У Вилли Токарева не было шансов, он сгорел после диагноза рак простаты за полтора месяца. В конце июня певец обратился за консультацией к врачам в Нью-Йорке. На приёме выяснилось, что у 84-летнего исполнителя шансона практически неизлечимое заболевание. Подробности рассказал журналистам на похоронах артиста его близкий друг Владимир Михайлов, пишет издание Тeleprogramma.pro.

"Врачи сразу сказали, что Токареву не на что надеяться. Ему давали жить не больше месяца. Так что прогноз медиков полностью сбылся", - сказал товарищ певца.

Вскоре шансонье прилетел в столицу. Он хотел успеть дать еще несколько концертов, но неожиданно в один из дней ему стало плохо. Вскоре он скончался.

Вилли Токарева не стало 4 августа. Он был известен как исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал в США, где работал почтальоном и таксистом. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна". Второй виниловый диск 1981 года "В шумном балагане" принёс Токареву известность среди русскоязычных эмигрантов.