ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть утекло фото Пугачёвой без ретуши и фильтров

20:00
  • суббота
  • 10 августа 2019

Снимок размещён в Instagram Гарри Галкина

На фан-странице Гарри Галкина в Instagram появилось новое фото его мамы без ретуши и фильтров. 70-летняя звезда выглядит неплохо даже в таком свете.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что Алла Борисовна остаётся самой лучшей.

"Любимая. В любом возрасте. Самая, самая", - пишет iliyailliemmanuilovna. Ей вторит leka.ism: "Такие люди в любом возрасте прекрасны, даже на таких неудачных снимках". "Шикарная как всегда", "Лучшая", "Она огонь", - комментируют фотографию пользователи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без фильтров! ���� Самая лучшая...❤

Публикация от Гарри Галкин (@garri_galkin)

Главное сегодня
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.