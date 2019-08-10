В Сеть утекло фото Пугачёвой без ретуши и фильтров

Снимок размещён в Instagram Гарри Галкина

На фан-странице Гарри Галкина в Instagram появилось новое фото его мамы без ретуши и фильтров. 70-летняя звезда выглядит неплохо даже в таком свете.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что Алла Борисовна остаётся самой лучшей.

"Любимая. В любом возрасте. Самая, самая", - пишет iliyailliemmanuilovna. Ей вторит leka.ism: "Такие люди в любом возрасте прекрасны, даже на таких неудачных снимках". "Шикарная как всегда", "Лучшая", "Она огонь", - комментируют фотографию пользователи.