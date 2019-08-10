ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Гармаш стал автором нового прогулочного маршрута по Москве

13:50
  • суббота
  • 10 августа 2019

Актёр расскажет о своих любимых местах

Совершить прогулку по столице предлагает на портале "Узнай Москву" народный артист России Сергей Гармаш. Он рассказывает о своих любимых местах и улицах, связанных с творчеством и событиями из жизни.

Совершив прогулку с известным актёром, можно узнать, на какой улице находилось кафе, в котором он подрабатывал в студенческие годы и где снималась одна из основных сцен фильма "Мастер и Маргарита".

Спецпроект "Москва театральная" даёт возможность горожанам и туристам взглянуть на столицу глазами любимых актеров и режиссёров. У каждого из них свой взгляд на Москву, её улочки и площади, театры и исторические здания, отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Это уникальный опыт, и я приглашаю каждого присоединиться к этим прогулкам.

Виртуальная прогулка продлится около часа. Маршрут протяжённостью шесть километров включает девять пунктов, все они обозначены на интерактивной карте. Сергей Гармаш начинает свою экскурсию у театра "Современник", в котором он служит уже более 30 лет. Далее по Покровке,  Хитровскому переулку, Маросейке и Ильинке можно попасть на Красную площадь. Продолжается прогулка по Тверской улице до Камергерского переулка, а заканчивается у здания на углу Тверской и Страстного бульвара, где когда-то располагался ресторан Всероссийского театрального общества.

Главное сегодня
Актер Сергей Гарма
Актер Сергей Гарма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.