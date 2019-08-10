Сергей Гармаш стал автором нового прогулочного маршрута по Москве

Актёр расскажет о своих любимых местах

Совершить прогулку по столице предлагает на портале "Узнай Москву" народный артист России Сергей Гармаш. Он рассказывает о своих любимых местах и улицах, связанных с творчеством и событиями из жизни.

Совершив прогулку с известным актёром, можно узнать, на какой улице находилось кафе, в котором он подрабатывал в студенческие годы и где снималась одна из основных сцен фильма "Мастер и Маргарита".

Спецпроект "Москва театральная" даёт возможность горожанам и туристам взглянуть на столицу глазами любимых актеров и режиссёров. У каждого из них свой взгляд на Москву, её улочки и площади, театры и исторические здания, отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Это уникальный опыт, и я приглашаю каждого присоединиться к этим прогулкам.

Виртуальная прогулка продлится около часа. Маршрут протяжённостью шесть километров включает девять пунктов, все они обозначены на интерактивной карте. Сергей Гармаш начинает свою экскурсию у театра "Современник", в котором он служит уже более 30 лет. Далее по Покровке, Хитровскому переулку, Маросейке и Ильинке можно попасть на Красную площадь. Продолжается прогулка по Тверской улице до Камергерского переулка, а заканчивается у здания на углу Тверской и Страстного бульвара, где когда-то располагался ресторан Всероссийского театрального общества.