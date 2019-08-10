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МЧС усиливает группировку для борьбы с наводнением на Дальнем Востоке

14:22
  • суббота
  • 10 августа 2019

В регион направлены дополнительные силы

МЧС усиливает группировку для борьбы с паводками на Дальнем Востоке. В Еврейскую автономную область направили специалистов Амурского спасательного центра.

Сотрудники МЧС сейчас укрепляют дамбу в посёлке Николаевка, там в ближайшее время синоптики обещают сильные дожди. Постепенно паводок смещается в сторону Хабаровского края. Уровень воды в реке Амур уже достиг неблагоприятной отметки в 525 сантиметров, сообщает "ТВ Центр".

Последствия разгула стихии ликвидируют около полутора тысяч человек и 280 единиц техники. Сегодня во время патрулирования спасатели заметили на берегу острова вблизи Хабаровска пожилого мужчину. Он оказался в зоне подтопления без лодки. Пенсионеру выдали спасательный жилет и доставили в безопасное место.

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