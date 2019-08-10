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В столичных парках работают эколого-просветительские центры

13:50
  • суббота
  • 10 августа 2019

Москвичей ждут захватывающие квесты и интересные экскурсии

В московских парках работают эколого-просветительские центры, где ежедневно проходят лекции, интерактивные уроки, экскурсии и другие мероприятия, объединенные темой бережного отношения к природе.

В парке "Москворецкий" сохранились два усадебных комплекса - Кунцево и Фили-Покровское, а также храм Пресвятой Богородицы в Крылатском и "Аллея жизни" в Кировской пойме. Все эти объекты можно осмотреть на экскурсиях, кроме того, в парке регулярно проходят лекции по ботанике на открытом воздухе и квесты, посвященные млекопитающим Москвы.

В Измайловском лесопарке можно узнать об опытной пасеке, которая появилась здесь в 1864 году по инициативе Императорского русского общества акклиматизации животных и растений. Там же находится эколого-просветительский центр "Конный двор", где есть небольшая конюшня и вольеры для содержания сельскохозяйственных животных. Их можно покормить и погладить.

Парк "Кусково" приглашает школьников на цикл творческих мастер-классов и в театральный кружок, участники которого придумывают и режиссируют постановки на экологические темы. В "Кузьминках" можно совершить увлекательные прогулки с гидом и побывать на занятиях кружка "Зелёная школа мельника Кузьмы".

В экоцентре "Битцевский лес" маленьким любителям живой природы покажут мульфильмы на экологическую тематику, там же дети и их родители смогут посетить экскурсию "Деревья глазами предков".

Самый большой природный заказник Москвы "Долина реки Сетунь" приглашает фестиваль полевых цветов и экскурсию, посвящённую  растительному миру.

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Природно-исторический парк "Москворецкий"
Природно-исторический парк "Москворецкий"
Природно-исторический парк "Москворецкий"
Природно-исторический парк "Москворецкий"
Природно-исторический парк "Москворецкий"
Природно-исторический парк "Москворецкий"
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